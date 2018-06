Francken pikt CD&V-kritiek op zijn terugkeerbeleid niet: “Dit is schieten vanuit de heup”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) spreekt tegen dat zijn beleid inzake terugkeer van mensen in illegaal verblijf faalt. “De terugkeercijfers gaan omhoog, met een focus op het terugsturen van criminelen”, zegt hij in een reactie op de kritiek van CD&V-europarlementslid Ivo Belet.

Volgens cijfers van Eurostat gebeurt slechts 16,3 procent van de uitwijzingen effectief en bengelt België daarmee achteraan het Europese peloton. In Het Nieuwsblad zei CD&V’er Ivo Belet dat “Francken beter minder zou zaniken op sociale media en werk maken van beleid dat echt werkt”.

“Dit is schieten vanuit de heup”, reageert Francken vanuit Georgië, waar hij op missie is om Georgiërs af te raden om asiel bij ons aan te vragen. “Het aantal plaatsen in de gesloten centra steeg deze legislatuur naar een recordhoogte. Bij mijn aantreden waren er 450 plaatsen, nu zijn dat er 620 en tegen 2022 zijn dat er 1.150”. Ook het aantal akkoorden met herkomstlanden om toelating te krijgen voor repatriëring is toegenomen. “Er zijn akkoorden met belangrijke landen, zoals Marokko, Nigeria, Somalië en Irak en we proberen nog akkoorden te sluiten met de Maghreblanden”, zegt Francken.

LEES OOK. Magnette ziet amper verschil tussen Francken en Vlaams Belang: “Wat onderscheidt hen nog?”

Het aantal “special flights”, beveiligde terugkeervluchten naar het land van herkomst, is gestegen tot één per week. Uitgerekend vandaag zijn er in Brussel voor het eerst twee special flights op één dag vertrokken. Eén vlucht bracht 12 mensen vanuit België naar Congo en Guinée, een tweede vlucht bracht vier mensen terug naar Albanië.

Francken zegt dat hij binnen de regering, waar ook CD&V deel van uitmaakt, al verschillende voorstellen heeft gedaan om de uitwijzingsprocedure verder te versoepelen en zo terugkeer te versterken. “Het zou handig zijn mochten we altijd van dezelfde partijen steun krijgen. Ik zal mijn voorstellen anders nog eens meenemen naar de ministerraad.”