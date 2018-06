Meisje (15) sterft na drinken van cocktails waarvan ze de recepten online had gevonden

Een vijftienjarig meisje is maandag in het Australische Sydney overleden na het drinken van zelfgemaakte cocktails. Het meisje, dat recepten had gevolgd die ze online had gevonden, stierf met een dodelijke hoeveelheid alcohol in haar lichaam.

Paris Kemper was vrijdag alleen thuis in haar woning in Kenthurst (een voorstad van Sydney) toen ze besloot om wat receptjes voor cocktails - die ze op het internet had gevonden - uit te proberen. Haar ‘thuisexperiment’, waarvoor ze enkele alcoholische dranken mengde met energiedrankjes, liet echter fataal af.

Nog die avond werd het vijftienjarige meisje bewusteloos aangetroffen. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar overleed ze maandag aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging. Intussen bleek dat ze de toegestane alcohollimiet voor volwassenen acht keer had overschreden. Verder onderzoek moet nu aantonen of ze “producten” gebruikt heeft die de alcohol nog versterkten. “Dit jong meisje, die zo gezond en levenslustig was, heeft zo’n tragische beslissing genomen”, zegt de woordvoerder van de lokale politie. “Deze dood is zinloos.”

Volgens haar ouders had Paris nooit eerder interesse vertoond in alcohol. Zij willen nu andere jongeren waarschuwen voor de gevaren van alcohol en niet te experimenteren met online recepten. “Ze was zo’n vrolijk en lief meisje”, aldus haar vader. “Paris, we zullen je nooit vergeten en ik beloof dat ik jouw leven mening zal geven”, schreef een vriendin op Facebook.