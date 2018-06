Pippo Inzaghi keert terug als coach in de Serie A

Serie A-club Bologna heeft woensdag Filippo “Pippo” Inzaghi voorgesteld als nieuwe T1. De voormalige topspits komt over van tweedeklasser Venezia en tekende een contract tot medio 2020. Inzaghi wordt de opvolger van Roberto Donadoni, die met Bologna het voorbije seizoen slechts vijftiende werd, vier punten boven de degradatiezone.

De 44-jarige Inzaghi beleefde tijdens zijn actieve voetbalcarrière gouden periodes bij onder meer Juventus (1997-2001) en AC Milan (2001-2012). Op zijn palmares staan onder meer drie scudetto’s (1998, 2004 en 2011), één Coppa Italia (2003), twee Champions League-trofeeën (2003 en 2007) en de Wereldbeker voor clubteams (2007). Inzaghi kwam ook 57 keer uit voor de Squadra Azzurra, waarin hij 25 keer scoorde. Hij werd in 2006 wereldkampioen en verloor de finale van Euro 2000.

Als coach rijpte Inzaghi eerst twee jaar bij de jeugd van Milan (2012-2014) alvorens het te proberen als hoofdcoach bij de Rossoneri. Milan werd in het seizoen 2014-2015 echter pas tiende in de Serie A, waarop Inzaghi ontslagen werd. Hij vond een jaar later opnieuw werk bij derdeklasser Venezia, dat hij meteen naar promotie leidde naar de Serie B. Daar werd het team onder leiding van Inzaghi deze jaargang meteen vijfde.

Bologna is een voormalige grootmacht in Italië. In het Stadio Renato Dall’Ara werden in het verleden zeven scudetto’s gevierd, waarvan de laatste in 1964.

