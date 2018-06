Nederland lacht met Rode Duivels, maar zal wel voor ons supporteren op het WK (en zelfs hun premier doet mee)

De Nederlandse voetbalbond heeft op zijn Twitteraccount de draak gestoken met de Rode Duivels en hun ‘matrasgate’. Toen voetbaljournalist Süleyman Öztürk gekscherend tweette dat Nederland alsnog naar het WK zou mogen, repliceerde de Nederlandse bond met een foto van een stapel matrassen. Toch zullen we op onze Noorderburen kunnen rekenen tijdens het WK.

Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk maakte een grapje op Twitter dat al snel stevig gedeeld werd in Nederland: hij gekscheerde dat Nederland naar het WK zou gaan in de plaats van Spanje “omdat een bondscoach een dag voor het toernooi ontslaan tegen de regels van de FIFA is”. De Nederlandse voetbalbond reageerde gevat. “Waren we er net klaar voor, blijkt het toch om een grap te gaan. Bedankt hè”… met een foto van enkele matrassen met verschillende spelersnamen op.

Waren we er net klaar voor, blijkt het toch om een grap te gaan. Bedankt hè @SuleyOzturk ;-) pic.twitter.com/OiZL9NShg6 — OnsOranje (@OnsOranje) 13 juni 2018

Een duidelijke verwijzing naar matrasgate bij onze Rode Duivels. Dat is het nieuwsstormpje dat ontstond toen bleek dat er voor vijf spelers van de aanvankelijke selectie van 28 Rode Duivels geen matras naar het WK in Rusland was gestuurd. Sommige media meenden daar de definitieve selectie van de Belgen uit te kunnen afleiden, maar die bleek achteraf niet te kloppen.

Nederlanders supporteren voor de Rode Duivels

Ondanks het grapje van de Nederlanders kunnen we wel op hun steun rekenen tijdens het WK. Dat zei opiniepeiler Gijs Rademaker in televisieprogramma Jinek op dinsdagavond. Volgens hem zal 29 procent van onze Noorderburen voor de Belgen supporteren.

Donderdag begint het WK voetbal, tot onze grote teleurstelling zonder Nederland. Maar voor wie gaan we dan juichen? Volgens @gijsrademaker van het @Opiniepanel wordt het België. #Jinek pic.twitter.com/c6nz1Oycw9 — Jinek (@JinekLive) 12 juni 2018

Eén van die Nederlandse Duivels-fans blijkt zowaar niemand minder dan Mark Rutte te zijn, de premier. “Wij zitten er niet bij, dus ik ben voor België”, zei hij woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg. “Ik sluit een Belgische eindzege niet uit.”

De Duivels, die woensdag het vliegtuig namen naar Rusland, openen het toernooi maandag tegen Panama. Nadien kijken de Belgen in groep G nog Tunesië (23/06) en Engeland (28/06) in de ogen.

Nederland kon zich niet plaatsen voor de eindronde in Rusland. Oranje eindigde in zijn kwalificatiegroep pas op de derde plaats, achter winnaar Frankrijk en Zweden dat via de barrages zijn WK-ticket afdwong.