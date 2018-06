Portugal zet “nieuw” wapen in tegen dodelijke bosbranden: de geit

Portugal wordt al jaren geteisterd door bosbranden, maar nooit was het zo erg als vorig jaar: duizenden hectares bos werden vernield en meer dan 100 mensen lieten het leven. Het spreekt voor zich dat de autoriteiten naarstig op zoek zijn naar middelen om zulke inferno’s te voorkomen. Mogelijk hebben ze er nu eentje gevonden: de geit.

Niet beseffend dat ze in tijdnood zitten grazen meer dan tweehonderd geiten zich langzaam een weg door de dikke vegetatie die de heuvels van Zuid-Portugal bedekken. De 61-jarige herder Daniel Fernandes fluit en maakt klikgeluiden om zijn dieren langs de bergkammen te leiden naar plaatsen waar ze hun buikjes het best kunnen vullen.

Een landelijk tafereeltje, maar er is meer aan de hand. Deze hongerige geiten vormen de frontlinie van Portugals strijd tegen de dodelijke bosbranden die het land in hun greep houden.

Triest record

De troepen van Fernandes - en tientallen anderen verspreid over het land - zijn door de overheid ingehuurd voor een race tegen de klok. Voor de temperaturen weer de hoogte in knallen, moeten de geiten zo veel mogelijk bosland “schoonmaken” om zo een herhaling van vorig jaar te voorkomen.

Bosbranden zijn een jaarlijks weerkerend fenomeen in Portugal. Maar nooit was de situatie zo erg als vorig jaar. Duizenden hectares aan bos gingen in rook op en meer dan 100 inwoners lieten het leven. In juni vielen er 64 doden door de vuurzeeën, in oktober nogmaals 41. Een triest record, dat tegelijk een ‘wake up call’ vormde voor de regering. Ze reageerden te traag op het veranderende klimaat.

“Vorig jaar werd het ons pijnlijk duidelijk dat we alles anders moesten aanpakken”, zegt Portugees minister van Bossen en Rurale Ontwikkeling Miguel João de Freitas. “Preventie is de boodschap, en wel zo snel mogelijk.”

Het is een monumentale opdracht, maar één strategie blijkt alvast een schot in de roos te zijn: het inzetten van geiten als een milieuvriendelijke oplossing tegen bosbranden. In de Verenigde Staten - meer bepaald in Californië en de Pacific Northwest - wordt het al jaren gedaan. Met succes.

Andere maatregelen

Omdat hun deadline met rasse schreden nadert - de piek van bosbranden in Portugal ligt tussen 1 juli en 30 september - krijgen de geiten ook wat extra hulp. Er worden ook bulldozers ingezet om bosgebied op te ruimen. Aan grondbezitters wordt gevraagd om het gebied rond hun woning (straal van 50 meter) of hun gehuchtje (straal van 100 meter) vrij te maken. Er wordt ook voorzien in noodopvangen en evacuatieroutes en de kerkklokken zullen bewoners waarschuwen in het geval van een brand.

Daarnaast krijgt ook de brandweer meer middelen: er worden 12 extra blusvliegtuigen en 41 extra helikopters aangekocht en in de piekperiode zullen er altijd meer dan 10.700 brandweermannen stand-by staan. Dat zijn er 1.000 meer dan vorig jaar.