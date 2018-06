Moeder slachtoffer verkeersongeval hard voor bestuurder (21): “Gij zijt geen vriend. Gij hebt mijn zoon vermoord”

Lummen - De politierechtbank in Hasselt heeft zich woensdag gebogen over een verkeersongeval met dodelijke afloop op 7 april 2017 op de E314 in Lummen. De 21-jarige bestuurder die lichtgewond raakte, stond woensdag terecht en kreeg er stevig van langs door de moeder van een inzittende die de rit niet overleefde: “Ge zijt geen vriend. Echte vrienden zorgen voor elkaar. Gij hebt mijn zoon vermoord”.

Uit deskundig onderzoek bleek dat de wagen een snelheid had van 136 kilometer per uur op het moment van de aanrijding, terwijl de jongeman verklaarde de cruise control op 120 kilometer per uur te hebben ingesteld. Hij was heel licht geïntoxiceerd met 0,56 promille. Hij had thuis een barbecue gegeven en was gestopt met drinken toen de drie vrienden beslisten om in Leuven verder op stap te gaan.

De rit eindigde echter in Lummen. De bestuurder kon zich niets herinneren van de aanrijding ondanks herhaaldelijk vragen van de politierechter. De moeder van het slachtoffer kwam opeens met de gsm van haar zoon op de proppen, waarop een filmpje te zien was van de sfeer in de wagen net voor de fatale klap.

Uitgelaten sfeer

De drie jongeren klonken heel uitgelaten terwijl de muziek luidop speelde. Kort daarna gebeurde de botsing achterop de oplegger van de vrachtwagen. De trucker bleef ongedeerd en kon zijn gevaarte op de pechstrook tot stilstand brengen. De wagen crashte in de middenberm. De 18-jarige passagier vooraan was op slag dood. De 21-jarige bestuurder wilde kort voor de klap nog naar links uitwijken, maar de passagierszijde raakte net nog de achterkant van de truck.

De passagier op de achterbank, die geen gordel droeg, werd naar voren gekatapulteerd. Hij is nog aan zijn herstel bezig in een revalidatiecentrum. De rechter sprak van verhelderende beelden. Er is eenmaal een ontmoeting geweest tussen de zwaargewonde en de bestuurder, maar het gesprek ging toen niet over het ongeval. De moeder van de overledene beschikte ook over een foto van de bestuurder die achter het stuur met zijn gsm bezig was.

“Ge zijt geen vriend”

De verdediging met advocaat Erik Schellingen reageerde verrast op de beelden die tijdens de zitting aan bod kwamen. Die zaten pas sinds maandag in de stukkenbundel. De advocaat kon ze nog niet met zijn cliënt bespreken. “Mijn cliënt kan zich niet zo goed uitdrukken, maar er is bij hem meer dan schuldinzicht. Hij kampt met posttraumatische stress”, aldus Schellingen, die om een kort uitstel vroeg en dat ook kreeg.

De moeder van het slachtoffer was niet mals voor de beklaagde. “Ge zijt geen vriend. Echte vrienden zorgen voor elkaar. Gij hebt mijn zoon vermoord”, zei de vrouw. De beklaagde zelf keek naar de grond.

De politierechter haalde aan dat niemand dit ongeval gewild had. “We zijn allemaal jong geweest. Door de euforie was uw aandacht en concentratie op het verkeer volledig weg. U moet verder met uw leven”, zei de politierechter.

Het proces wordt op 27 juni voortgezet, met mogelijk al een uitspraak op 4 of 6 juli.