Ema (12) overmeestert rugzakdief en laat hem arresteren door de politie

Brussel - Het lijkt een heldendaad die maar weinig twaalfjarigen voor elkaar kunnen spelen. Maar Ema (12) is erin geslaagd om de rugzakdief van haar broertje op te sporen, hem te overmeesteren en te laten arresteren door de politie.

Ema, een Brusselse van twaalf jaar oud, was zondag met haar familie in het park van Vorst aanwezig op het festival SuperVliegSouperMouche. “Op een bepaald moment zag ik dat de rugzak van mijn broertje weg was”, zegt Christelle, de mama van Ema. En hoewel iedereen van de familie op zoek is gegaan naar de rugzak, was het uiteindelijk Ema die de dief in het vizier kreeg. “Ik ben op de man gesprongen, die daardoor zijn evenwicht verloor”, vertelt ze. “Ik zei hem dat hij de rugzak van mijn broer had, en dat hij die terug moest geven”, herinnert het meisje zich nog.

Maar toen de dief weigerde om de rugzak terug te geven, besloot het meisje om de mensen rond zich heen in te schakelen. “Ik vertelde hen dat die persoon de rugzak van mijn broer had gestolen”, gaat Ema voort. Ze verwittigde ook haar nonkel, Thierry Van Campenhout (PS), die in Sint-Gillis schepen is van stadsontwikkeling. “Ema bracht me naar de man die ze had aangeduid als de dief. Maar die vertelde me dat hij de eigenaar was van de rugzak. Twee mannen konden hem uiteindelijk overmeesteren in afwachting van de komst van de politie.”

De twaalfjarige Ema beseft dat ze zichzelf misschien wel in gevaar heeft gebracht. Foto: Sudpresse

Niet zijn eerste feit

De man bleek al verschillende diefstallen op zijn kerfstok te hebben. “In de rugzak hebben we nog andere spullen gevonden, waaronder gsm’s en portefeuilles. Duidelijk gestolen goederen”, aldus de schepen. De verdachte werd meegenomen door de politie. Christelle, de mama van Ema, is van plan om een klacht in te dienen.

De kleine heldin kijkt intussen met trots terug op haar overmeestering. “Ik heb nooit getwijfeld. Ik was woedend”, vertelt ze. Maar eenmaal de adrenaline uit haar lichaam was verdwenen, realiseerde ze zich wat ze eigenlijk had klaargespeeld. “’s Avonds was ik een beetje bang dat de man me opnieuw zou komen opzoeken.”

Haar omgeving benadrukt dat Ema zichzelf wel in gevaar heeft gebracht, en die les heeft ze intussen begrepen. “Als er nog eens zoiets gebeurt, zal ik in het vervolg eerst de mensen rondom mij aanspreken”, zegt ze.