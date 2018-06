Staking huishoudhulpen Partena afgeblazen na akkoord

Bij Partena hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over een anciënniteitspremie voor het huishoudpersoneel. Dat meldt de directie en het bericht wordt bevestigd aan werknemerszijde. De staking van huishoudhulpen die donderdag zou starten, wordt afgeblazen. Er komt een verloning voor mensen die langer dan 5 en 10 jaar via dienstencheques worden tewerkgesteld “op een manier die financieel haalbaar is voor het bedrijf en die de werkzekerheid niet in gevaar brengt”, zegt de directie.

Directie en bonden zaten sinds woensdagochtend rond de tafel. Iets na 15.00 uur bereikten ze een akkoord. “In het belang van de sociale vrede, de werknemers, de klanten en het bedrijf zijn we blijven kiezen voor overleg” zegt Sarah Masschelein van Partena Hulp in huis.

“De grootste verzuchting bij het personeel was anciënniteit”, aldus Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB. “De directie heeft het respect dat ze steeds mondeling meegeeft, ook kunnen valideren in een premie, de belangrijkste vraag in het dossier.” De bonden gaan het personeel inlichten over de precieze inhoud van het akkoord en de schrapping van de stakingsaanzegging voor donderdag. Het bereikte akkoord is van toepassing voor de huishoudhulpen en bedienden bij Partena Hulp in huis.

“Het is jammer dat het zo ver is moeten komen, maar het akkoord is een goede zaak”, reageert Patrick Serlet van de socialistische vakbond ABVV. De aangekondigde staking was hoogst uitzonderlijk omdat dienstenchequepersoneel niet in klassiek dienstverband werkt. Ze hebben relatief weinig contact met werkgever Partena en krijgen voornamelijk instructies van de klant. “We evolueren naar een dienstenchequesector met grote bedrijven die duizenden huishoudhulpen vertegenwoordigen. Het valt niet uit te sluiten dat we in de toekomst nog vergelijkbare situaties zullen zien”, klinkt het nog.

Bij Partena werken zowat 2.000 huishoudhulpen.