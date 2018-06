Zwangere leerkracht (28) krijgt 6 jaar cel nadat ze seks had met 15-jarige scholier

Een 28-jarige Amerikaanse leerkrachtte is veroordeeld tot 6 cel nadat ze seks had met een 15-jarige leerling. De Texaanse Katherine Ruth Harper was op het moment van de feiten getrouwd en zwanger, maar het is niet duidelijk of de scholier de vader van het kind is.

De 28-jarige leerkrachtte, de overigens ook het cheerleading-team coachte, had meerdere malen seks met de 15-jarige scholier. De feiten deden zich voor in Trophy Club, dat is een chique buitenwijk van het Texaanse Dallas. De feiten kwamen enkele maanden geleden aan het licht dankzij een anonieme tip. Geconfronteerd met de feiten, biechtte de jongen de relatie meteen op. Op zijn gsm troffen de speurders een aantal naaktfoto’s van de leerkrachtte en een resem ongepaste berichten. Op het moment van de betrekkingen was de vrouw zwanger, het volgens de speurders niet duidelijk of de scholier de vader van het kind is.

De vrouw werd in april gearresteerd en voorgeleid. In de rechtbank pleitte ze schuldig. De leerkrachtte werd veroordeeld tot zes jaar cel en tien jaar probatie. Ze wordt ook opgenomen levenslang opgenomen in het zogenaamde ‘sex offender register’. Nog volgens Amerikaanse media is de vrouw nog steeds getrouwd.