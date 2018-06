64 groot scherm-wedstrijden beloofd, “maar voorlopig te onveilig”, zegt Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In het Crossingstadion van Schaarbeek worden de wedstrijden van het WK voetbal in Rusland uiteindelijk toch niet uitgezonden. Dat maakt de gemeente Schaarbeek bekend. Het was de bedoeling om alle wedstrijden uit te zenden, maar er kan niet aan de veiligheidsvoorschriften voldaan worden. Mogelijk worden later nog wedstrijden uitgezonden.

In het Crossingstadion, naast het Josaphatpark, was het de bedoeling om alle 64 wedstrijden van het WK voetbal uit te zenden. Dat initiatief krijgt al vroeg een dreun, want de eerste wedstrijden van donderdag, vrijdag en van het weekend worden al zeker niet uitgezonden.

“Ondanks al onze inspanningen, was het niet mogelijk om voldoende aan de veiligheidseisen te beantwoorden” klinkt het in een persbericht.

De Sportdienst en de vzw Schaarbeekse Sport willen geen veiligheidsrisico’s nemen en stellen in de komende dagen alles in het werk om toch aan de nodige veiligheidseisen te voldoen.

“De gemeente betreurt deze beslissing te moeten nemen want dit feestelijk evenement is zonder twijfel een zeer populair evenement dat ook geschikt is om toeschouwers van alle windstreken samen te brengen, ongeacht de nationale ploeg waarvoor wordt gesupporterd”, laat de gemeente Schaarbeek weten.