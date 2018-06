Beerschot Wilrijk pakt uit met opmerkelijke transfer en haalt Faysel Kasmi terug uit Ierland

1B-club Beerschot Wilrijk heeft woensdag zijn achtste zomertransfer aangekondigd. Middenvelder Faysel Kasmi komt over van de Ierse eersteklasser Waterford en tekende op het Kiel een contract van één seizoen.

De nog steeds maar 22-jarige Kasmi heeft er al een woelige carrière opzitten. De Antwerpenaar met Marokkaanse roots kreeg het merendeel van zijn opleiding bij de voetbalacademie van Jean-Marc Guillou in Tongerlo. Lierse, de club die samenwerkte met de academie, legde Kasmi in het najaar van 2013 vast waarna hij snel zijn debuut in het eerste elftal van de Pallieters maakte. De middenvelder was een lichtpunt in donkere jaren voor Lierse, want de club de club degradeerde in het voorjaar van 2015 naar tweede klasse.

Foto: Photo News

Kasmi wilde niet mee naar de Proximus League en werd vervolgens uitgeleend aan Standard. Op Sclessin kwam hij op een half jaar maar tot zes matchen, waarna hij de tweede seizoenshelft afmaakte bij Omonia Nicosia. Ook dat werd een tegenvaller, met slechts twee officiële duels, waarop Kasmi opnieuw terugkeerde naar het Lisp. In het seizoen 2016-2017 stond hij opnieuw zeer geregeld in de Lierse elf, maar aan het begin van het voorbije seizoen werd hij echter overbodig. Na een periode bij de beloftenploeg volgde in januari een transfer naar de Ierse eersteklasser Waterford FC. Kasmi kwam er de laatste maanden tot twaalf officiële duels, en twee goals. Ondanks een nog lopend contract tot eind 2019 en het feit dat de Ierse competitie nog loopt, trekt Kasmi nu transfervrij naar Beerschot Wilrijk.

“Mentaal veel sterker geworden in Ierland”

“Ik ben hier klaar voor”, legde Kasmi op de clubwebsite uit. “Ierland heeft dan niet de meest hoogstaande competitie, ik werd er mentaal veel sterker. Bovendien voelt dit als thuiskomen aangezien ik Antwerpenaar ben en jeugdspeler was bij Beerschot. Een gesprek met Stijn Vreven heeft me helemaal overtuigd. Wij gaan samen naar 1A.”

Beerschot Wilrijk verloor het voorbije seizoen de promotiefinale in 1B van Cercle Brugge, na de eerste periode op zijn naam te hebben geschreven.