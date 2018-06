Imke Courtois heeft héél veel zin in het WK: “Eindelijk is er het besef dat niet alleen mannen iets over voetbal weten”

Imke Courtois (30), bloem met een wilde frisheid van limoenen, voetbalbeest. En bijna doctor in de gezondheidspsychologie. Ze laat het rijmen met het grootste gemak. Omdat ze dat leuk vindt en zich geen vragen stelt over wat komt. Of beter: ze stelt zich wél vragen, maar zal onderweg wel ergens een antwoord vinden. Zoals wijlen Jean-Luc Dehaene dat zo graag deed.