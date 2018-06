Geradicaliseerde gevangene keert niet terug naar gevangenis: politie kan hem arresteren na klopjacht

De geradicaliseerde gevangen Abdelouafi T. is 24 uur op vrije voeten geweest. Hij mocht de gevangenis verlaten om te gaan werken, maar keerde niet terug. Na een klopjacht kon de Antwerpse politie de man woensdagavond inrekenen, dat meldt het Antwerpse parket woensdag.

De man in kwestie zit al in de cel sinds 2006 voor een reeks feiten waaronder gewapende overvallen, inbraken, valsheid in geschrifte, bendevorming en bedreiging. Zijn straf loopt pas af in september 2024. Sinds 2016 kwam hij echter in aanmerking om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld en de strafuitvoeringsrechtbank liet hem momenteel toe om overdag buiten de gevangenis te gaan werken - een vorm van “beperkte detentie”. Maandagavond kwam de gedetineerde echter niet opnieuw opdagen aan de gevangenis zoals afgesproken.

Snel sloeg de gevangenis alarm want T. staat bekend als een geradicaliseerde gevangene. Hij heeft banden met onder meer Nizar Trabelsi, die de luchtmachtbasis van Kleine Brogel wou opblazen, en Mehdi Nemmouche, de dader van de aanslag op het joods museum in Brussel.

De Antwerpse politie zette meteen een klopjacht op touw en kon T. woensdagavond inrekenen. Het parket beval zijn aanhouding. “Het parket heeft de betrokkene voorlopig aangehouden, waardoor zijn uitvoeringsdossier opnieuw zal worden voorgelegd voor de strafuitvoeringsrechtbank”, zegt parketwoordvoerder Ken Witpas. “Het parket zal desbetreffend, gelet op de feiten, de opheffing van de beperkte detentie vragen.”