Voor onze Chef Voetbal staat of valt het WK van de Rode Duivels met winst of verlies in de kwartfinales

Laten we als kanshebber op een halve finale eens volwassen doen. Het WK aanvatten zoals Brazilië, Duitsland of Spanje dat doen. Niet meteen over een finale dromen als de Rode Duivels een oefenwedstrijdje tegen Costa Rica winnen. Gewoon doen. Deze gouden Belgische generatie zijn outsiders en dienen eigenlijk maar één ding te realiseren op dit WK: dat is eindelijk die ene referentiematch tegen een topland winnen. Het speelschema is zo opgesteld dat, als die ene stuntzege er komt, de Rode Duivels de halve finale spelen. En daarna kan alles.

Eruit in de kwartfinale tegen Argentinië op het WK 2014. Voordien Algerije, Rusland, Zuid-Korea en de VS geklopt. Eruit in de kwartfinale tegen Wales op het EK 2016. Voordien Ierland, Zweden en Hongarije ...