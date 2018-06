Leroy Sané vindt troost in armen van zijn R&B-zangeres na het missen van WK

Leroy Sané behoort verrassend niet tot de selectie van Duitsland op het WK in Rusland. Verrassend, want de 22-jarige flankaanvaller pakte dit seizoen met Manchester City de landstitel in Engeland en de League Cup. Hij was er bovendien nog bij op het EK in Frankrijk in 2016. Maar hij vindt momenteel in Californië echter troost in de armen van zijn vriendin Candice Brook, zoals blijkt uit een video van de Amerikaanse R&B-zangeres op haar Instagram.