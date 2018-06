Moeten we gastland toch vrezen? “Russen kan je niet vertrouwen, ze hebben geen schrik van doping op WK’’

De Amerikanen hebben aan de vooravond van het WK in Rusland het gastland nog eens zwaar getackeld. De ceo van het Amerikaanse dopingagentschap Travis Tygart stelt dat de Russen niet te vertrouwen zijn. ‘’Het zou naïef zijn te denken dat het gastland Rusland niet zou proberen opnieuw de anti-dopingreglementen te overtreden tijdens het WK’’. Volgens Tygart had de FIFA overigens nooit het WK aan Rusland mogen toekennen.

Travis Tygart Foto: AFP

Tygart plaatste zijn aanval in de Britse krant The Guardian, na afloop van een congres in Londen met 17 anti-dopingorganisaties. De ceo van het Amerikaanse dopingagentschap USADA stelt dat de Russen tot alles in staat zijn. Hij verdenkt ze er zelfs van ‘valse positieve dopingtests’ uit te lokken bij tegenstrevers van de Russen. Volgens Tygart zijn de Russen daarin zeer bedreven via de hackers Fancy Bears, die hij een onderdeel van het Russische apparaat noemt.

De Amerikaanse dopingjager begrijpt niet dat de wereldvoetbalbond Rusland toeliet om het WK te organiseren, terwijl de Russen totaal onbetrouwbaar zijn op het vlak van dopinggebruik. Het Wereld Antidopingantschap (WADA) toonde dat volgens hem duidelijk aan na de Olympische Winterspelen in Sochi. Tygart verwijst ook naar een het befaamde McLaren-rapport uit 2016 dat aantoonde dat meer dan 1000 Russische atleten gedopeerd waren, waaronder ook voetballers. Zij maakten deel uit van een door de staat gesponsorde dopingsysteem.

Tygart noemt Rusland echt een omgeving die behoorlijk angstaanjagend is voor sportlui. (