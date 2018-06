In Ecuador gestorven Vlaming (44) blijkt gewurgd: “Hopelijk kennen we na vijf jaar eindelijk de waarheid over onze vermoorde broer”

Aalst -

Gerechtigheid voor hun broer. Dat is wat de familieleden van Geert Eliano (44) willen, nu jaren na zijn dood is gebleken dat hij in Ecuador geen natuurlijke dood stierf, maar koudweg gewurgd werd. Zijn weduwe is de hoofdverdachte. “We hopen nu eindelijk duidelijkheid te krijgen, al is het gevoel dubbel”, klinkt het bij Geerts familie.