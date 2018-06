Kasteel zkt. erfgenamen

Maaseik -

“Beste, zoals jullie wellicht weten, zijn jullie destijds door het overlijden van Frans Cardinaels aandeelhouder geworden van kasteel De Schans BVBA in Opoeteren.” Zo begint een mail van de penningmeester van het cursuscentrum in het kasteel, die vervolgens vraagt om meer aandelen te kopen of het eigen aandeel te verkopen. De bestemmelingen van de mail weten echter van geen erfenis en vermoeden kwaad opzet.