Waarom er dringend een crisismeldpunt voor pesten moet komen. “We moeten stoppen het probleem te minimaliseren”

Een crisismeldpunt voor uit de hand gelopen pestgevallen. Dat is één van de eisen van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten nu uit nieuw onderzoek blijkt hoe wijdverbreid het pestprobleem echt is. Liefst de helft van de jongeren zegt in een bevraging van de UGent dat ze ooit gepest zijn. “We hebben deskundige mensen nodig die pestproblemen kunnen ontmijnen”, zegt Gie Deboutte, voorzitter van het Netwerk.