En intussen in Italië: ook Inter wil Mousa Dembélé

De 30-jarige middenvelder ligt nog slechts een jaar onder contract bij Tottenham en ziet een nieuw avontuur wel zitten. Inter maakt ook werk van Radja Nainggolan maar diens komst sluit een transfer van zijn maatje Dembélé niet uit. Inter ziet hen in een verschillende rol.

#Dembele's agents in Milan for meetings with #Napoli, #Inter, and #Juventus: the latesthttps://t.co/aYRnjpS5pw