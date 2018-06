Brugge / Beernem - José Reynaert (96) is de oudste ex-speler van Club Brugge. De kranige Beernemnaar vierde onlangs zijn platina jubileum én is al 77 jaar trouwe abonnee van deze krant. “Ik volg Club Brugge nog altijd op de voet. Maar naar het stadion ga ik niet meer.”

“Dat was in volle oorlogsperiode tijdens een soort noodcompetitie”, steekt hij van wal. “Ik herinner mij dat we naast een trainer en verzorger ook een schoenmaker in de rangen moesten ...