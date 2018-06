Moeder van verongelukte Didier (25) doet emotionele oproep: “Zorg voor elkaar als je op stap gaat, en gebruik een betrouwbare taxi-app’

Schilde / Antwerpen - Met de affichecampagne ‘Samen uit, Veilig Thuis’ breit Micheline Duysens, moeder van de verongelukte Didier Bartholomeus, een vervolg aan haar eerste actie rond verantwoord uitgaan. Ze doet dat samen met de Antwerpse Provinciale Taxi Unie, de stad Antwerpen en de gemeente Schilde.

In september is het twee jaar geleden dat de 25-jarige Didier Bartholomeus verdronk nadat hij na een nachtje feesten in The Villa op het Eilandje in Merksem in ’t Dokske was gesukkeld. Een illegale ...