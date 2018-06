Kevin De Bruyne over zijn zoontje, waar hij zich aan stoort, Hazard en zijn ambities: “WK is laatste kans voor deze generatie”

Voor de huidige Rode Duivels is het WK in Rusland echt wel één van de laatste kansen om te bewijzen wat ze kunnen. “We hebben een topploeg, maar we hebben ook heel wat spelers die al wat ouder zijn. Dertig tot vierendertig. Willen die nog verder met de nationale ploeg? Of willen die wat meer rust? Ik zie op dit moment echt geen spelers die hetzelfde niveau hebben als dit team’’, zegt spilfiguur Kevin De Bruyne. De Bruyne zegt ook vol achter het systeem van bondscoach Roberto Martinez te staan. Hij hoeft daarover bij de Rode Duivels geen inspraak te hebben. “Ik hoef geen inspraak, dat is ook mijn taak niet. Als speler probeer je je aan te passen aan de manier waarop de trainer wil spelen. En als je geluk hebt, klikt het ook nog met die trainer.’’

De Bruyne poneerde zijn zienswijze op het voetbal bij de Rode Duivels en Manchester City in een uitzending op Eén. Programmamaker Ruben Van Gucht gaf De Bruyne daarin de titel van ‘Genie in Manchester.’ De Genkenaar kreeg alleszins in de uitzending heel wat lof van zijn coach Pep Guardiola, die hem een van de beste spelers noemde die hij in zijn leven gezien had. “Hij kan alles aan’’, aldus de coach. Oud-Nederlands international Ruud Gullit noemde Kevin dan weer iemand met voeten als ‘penselen’.

De Bruyne van zijn kant noemt Pep Guardiola dan weer een unieke coach. “Hij is zeer gedetailleerd. Dat gebeurt eigenlijk al tijdens de voorbereiding. Op training spelen we in op alle mogelijke tactische situaties die je je kan voorstellen. Als een tegenstander tijdens de match wisselt van tactiek of opstelling, weten we precies wat de moeten doen als groep. Er zijn matchen waarin onze trainer niets zegt, maar we goed weten hoe we moeten spelen. Het is straf hoe Guardiola vaak of bijna altijd weet hoe de andere ploeg dat doet, waarvoor we moeten oppassen en wat de oplossingen zijn. Hij doet dat zeer gedetailleerd, tot de inworpen toe.’’

Bij City krijgt iedereen inspraak. Maar, toch ligt volgens De Bruyne de hoofdtaak rond het spelsysteem bij de trainer. “Hij moet proberen de spelers te overtuigen van zijn manier van spelen. We hebben in City spelers die graag op de manier van Guardiola spelen, en dan is het eens zo gemakkelijk. Ik denk dat het de grootste taak is voor de trainer om dat over te brengen.’’

Bondscoach

Bondscoach Roberto Martinez heeft volgens De Bruyne een veel moeilijker taak dan clubtrainers. ‘’Ik denk dat het niet zo eenvoudig is, omdat hij moet werken met spelers die uit ploegen komen waarin heel verschillend gespeeld wordt. Je krijgt een combinatie van heel verschillende speelstijlen. Tottenham en City bijvoorbeeld spelen een beetje hetzelfde, maar dan heb je daarnaast andere stijlen bij Chelsea en Manchester United. Het is heel moeilijk om al die spelers naar eenzelfde visie te leiden. Dat creëert soms chaos op het veld. Het is heel moeilijk omdat te doen, en precies daarom moeten de richtlijnen top zijn, voor iedereen. Het maakt niet uit hoe je speelt, als iedereen maar weet wat er moet gebeuren.’’

Hazard

De Bruyne zegt ook niet te begrijpen waarom analisten vaak stellen dat hij en Eden Hazard niet goed kunnen samen spelen. ‘’Natuurlijk gaat dat. We kennen mekaar al sinds we zestien zijn. We hebben samen bij de jeugd in de nationale ploeg gespeeld, en nu al lang in het eerste elftal. Ik denk dat er veel over ons gepraat wordt, omdat we twee aanvallende middenvelders zijn. Ik speel wel lager als middenvelder en Eden hoger. Men vergelijkt ons dat in statistieken, hoeveel goals en hoeveel assist we maakten. Maar dat maakt niet uit. In de nationale ploeg komen we heel goed overeen. Als mens hebben we veel respect voor mekaar. Eden is bovendien altijd Eden: altijd zeer relaxed en speels.”

Irritatie

In de uitzending wou hij ook het verhaal weg dat hij niet zonder zoontje kan, en dat hij op het voorbije EK zijn familie miste. ‘’Het irritante is dat er dingen gezegd worden die niet kloppen. Hij is niet tevreden, hij zet zich niet in. Zulke dingen geven de buitenwereld de indruk dat er een probleem is, dat er altijd iets is met Kevin. Dat is echt een beetje kinderachtig. Ik ben een volwassen mens. Ik ben altijd weg van huis, ik ben al weg sinds ik veertien jaar ben.’’

Of Martinez de juiste man op de juiste plaats is? ‘’Als wij het niet goed doen is hij niet de goede man. Als wij het wel goed doen, is hij de goede man. Het hangt af van de prestaties. Dat is eigen aan het voetballen en het coachen.’’

Mason is het belangrijkste

De Bruyne noemt zijn zoontje Mason Milian (2) het allerbelangrijkste wat hij in zijn leven heeft. ‘’Dat klein mannetje; Dat is het gemakkelijkste om ontgoochelingen weg te spelen. Voetbal is een groot deel van mijn leven, maar uiteindelijk is dat klein mannetje wel het belangrijkste. Je kind zien lachen geeft het beste gevoel van allemaal. Een kind kan niet fake lachen. Mason gaat geen jeugd hebben zoals ik heb gehad. Hij gaat veel meer dingen hebben. Hij gaat kunnen doen wat hij wil, en hopelijk gaat hij er wel voor.’’

De Bruyne zegt in Engeland wel op ‘zijn gemak’ te kunnen rondlopen, maar in België niet. ‘’Dat hoort erbij. Ik ben de voorbije dagen (nvdr in april) in België geweest. We hebben op de kermis in Genk gelopen, omdat mijn zoontje dat heel graag doet. We waren daar met de familie en hadden op voorhad beslist dat we niet op de foto’s wilden staan. Tachtig tot negentig procent van de mensen begrijpen dat. Maar soms moet je volharden. Als je toch een foto laat trekken, dan heb je niets meer aan dat privébezoek. Ik wil kunnen genieten van de kleine dingen, net zoals mijn zoontje op dat moment.’’

