Mark was even naar de apotheek voor een nagelknipper, toen hij terug kwam stond zijn droomhuis in lichterlaaie

Kapellen -

De brandweer van Kapellen moest maandag uitrukken voor een grote woningbrand in de Lijsterlaan. De volledig gerenoveerde villa van Mark Berens stond in lichterlaaie. Mark was maar even weggeweest naar de apotheker, voor een nieuwe nagelknipper. Dan zag hij zijn droomhuis in rook opgaan. Hij liep zelf het brandende huis in, en probeerde de brand met zijn tuinslang te blussen.