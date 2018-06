Scholen lokken leraars met bonus bovenop loon

De 1.800 leerkrachten van scholengroep ‘Dender’ in Aalst krijgen vanaf 1 september een hospitalisatieverzekering bovenop hun loon. In de privésector is zo’n extralegaal voordeel schering en inslag, maar in het onderwijs is dat ongezien. De waarde van de bonus is niet bekend, omdat de scholengroep nog onderhandelt met verzekeraars.