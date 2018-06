64-jarige Vlaming komt om het leven bij frontale crash in Nederland, echtgenote gewond

Berlare - De 64-jarige Etienne Verbeken uit de Broekstraat in Berlare is woensdagnamiddag om het leven gekomen bij een ongeval in het Nederlandse Rilland. De bestuurder week van zijn rijvak af en botste met een bestelwagen. Hij overleefde de klap niet.

Het ongeval gebeurde rond 16.35 uur in Rilland in de Nederlandse provincie Zeeland. Volgens Omroep Zeeland week een auto die in de richting van de Oesterdam reed van zijn rijvak af en botste frontaal met een bestelwagen. In de auto zaten een man van 64 en een vrouw van 67, beiden uit Berlare. Dat bevestigde de Nederlandse politie op haar website. In de bestelbus zaten twee Nederlandse mannen.

Etienne Verbeken, de bestuurder van de auto, overleefde de klap niet. Waarom de zestiger uit Berlare van zijn rijvak afweek, is nog niet duidelijk. Onderzoek moet daar klaarheid over brengen. Vermoedelijk werd de man onwel.

Ook 67-jarige vrouw gewond

Verbekens vrouw raakte ook gewond, net als de twee inzittenden van de bestelwagen. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.

Het ongeval gebeurde op een recht stuk van de steenweg. De klap veroorzaakte een immense ravage. Er lagen overal brokstukken. Er kwamen drie ambulances naar de plek van het ongeval en ook de hulp van een traumahelikopter werd ingeroepen. Maar toen bleek dat het zwaarst getroffen slachtoffer het leven had gelaten, kwam die niet meer ter plaatse.

De weg werd volledig afgesloten, want de Nederlandse politie wilde de omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond, grondig onderzoeken.

Omdat meerdere deskundigen werden gevorderd, kon het takelen van de wagens niet meteen gebeuren. Er werden ook schermen geplaatst om de ravage van het oog te onttrekken. Pas rond 20 uur werd de plaats van het ongeval opnieuw vrijgegeven en waren de brokstukken opgeruimd door de brandweer.

Van beide wagens schoot nagenoeg niets meer over.