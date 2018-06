Haatpropaganda tegen joden, ongelovigen en holebi’s: parket start onderzoek naar Grote Moskee

Brussel - Na de politiek neemt ook het parket de Grote Moskee van Brussel onder de loep. De imams in opleiding krijgen er een salafistische lezing van de islam ingeprent met boeken die op­roepen tot haat tegen joden, on­gelovigen en holebi’s. Van het soort dat ook Al Qaeda gebruikt in zijn opleidingen.

Het OCAD waarschuwde er al voor. De imamopleiding in de Grote Moskee is er een van de extremistische variant. Het anti­terreurorgaan wees op opleidingsboeken die stelden dat joden “een corrupt, gierig en perfide volk” zijn. Moslims die er andere gedachten op na houden, breek je best de nek. En holebi’s moeten van de hoogste gebouwen gesmeten worden en vervolgens nog eens gestenigd.

Eind mei lekte de nota van het OCAD al uit. Nu is het parket een opsporingsonderzoek gestart. Dat bevestigt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van N-VA-fractieleider Peter De Roover. Als het parket inbreuken op de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving vaststelt, dan volgt een vervolging.

De Roover is tevreden dat het parket er werk van maakt. “Maar ze moesten niet wachten op het rapport van het OCAD. Die boeken zijn al in omloop sinds de jaren tachtig. We kunnen zulke praktijken niet tolereren. Ik mag hopen dat justitie nu eindelijk voldoende actief zal optreden.”

Hij waarschuwt ervoor dat het materiaal ook elders in moskeeën en gevangenissen circuleert. “Mensen van de moslim­gemeenschap die op zulke haatpropaganda stoten, stappen het best naar de parketten.”

Sinds de aanslagen van 22 maart pakt ook de politiek de Grote Moskee aan. Het orgaan wordt met Saudisch geld betaald en staat bekend als een kweekvijver van extremisten. De re­gering besliste al om de Saudische concessie stop te zetten. “De Grote Moskee moet een duurzame relatie uitbouwen met de Belgische overheid met respect voor de wetten van ons land, waarbij een tolerante islam wordt uitgedragen”, zei Geens toen.

Op een nieuwe leest

In april 2019 gaat de Arabische geldkraan dicht. Een pilootgroep in de federale regering buigt zich over een nieuwe structuur. “Om zo veel mogelijk stromingen en een nieuwe generatie van jonge imams binnen een Belgische islam een kans te geven, zal niet alleen de Moslimexecutieve er gehuisvest worden”, zegt Geens. “Ook de lokale geloofsgemeenschap en eventueel een instituut voor de studie van de islam of een tentoonstelling over de islam­cultuur kunnen er terecht.”