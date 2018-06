“Lachend kakske” kan ex-miss 20.000 euro kosten

Het “lachend kakske” dat ex-Miss België Romanie Schotte (20) als reactie gaf op een foto waarop in de achtergrond een zwarte man te zien is, blijft haar achtervolgen. Die man – een Nederlander die in Anderlecht woont – eiste gistermorgen in de burgerlijke rechtbank van Brugge een schadevergoeding van 20.000 euro. Volgens hem gaat het om racisme en een schending van zijn portretrechten. “Hij wordt sindsdien herkend op straat en uitgelachen door zijn vrienden”, aldus zijn advocaat.