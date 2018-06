Het ABC van het WK: alles wat u moet weten voor het voetbalfeest losbarst

Rusland trapt donderdag het WK op gang met een partij tegen Saoedi-Arabië. Het organiserende land, dat de laatste jaren niet bepaald hoge voetbaltoppen scheert, probeert zichzelf moed in te praten voor het toernooi. Maar voor het voetbalfeest losbarst in alle hevigheid, geven we u nog het ABC mee van dit WK.