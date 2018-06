Rode Duivels maken Russische fiscus rijk

Als de Rode Duivels straks wereldkampioen worden, krijgen ze een fikse premie van 695.000 euro bruto per speler. De Belgische fiscus zal er echter niks aan verdienen. Het zijn de Russen die 30 procent van het verdiende bedrag zullen innen, zo legt Ben Nagar van Tuerlinckx Fiscale Advocaten uit.

“Rusland zal de inkomsten van de Rode Duivels op het WK willen belasten, omdat de voetbalprestaties op het Russische grondgebied plaatsvinden. En dat kan ook, want Rusland is gezien de dubbelbelastingverdragen tussen beide staten de heffingsbevoegde instantie.”

Voor de Duivels is dat wel goed nieuws, want de Belgische fiscus zou minstens 50 procent van het bedrag opeisen. Nu blijft het ‘maar’ bij 30 procent. Voor de spelers van de Russische nationale ploeg is het nog voordeliger. Zij zullen maar 13 procent van hun inkomsten moeten afstaan aan de Russische fiscus. Woont een Rode Duivel officieel nog in België, zoals Leander Dendoncker, dan ontvangt de Belgische fiscus wel nog een kleine som. Er is in dat geval sprake van een ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’.

Overigens kan de Russische fiscus geen aanspraak maken op inkomsten uit sponsorgelden die de Rode Duivels tijdens het WK verwerven. Ze mag enkel inkomsten viseren die hun prestaties vergoeden, zoals het start- en prijzengeld.