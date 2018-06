Schrik niet als u dit op uw scherm ziet: vier “speciallekes” op dit WK

Veel debutanten op het WK, onder wie de videoref, de VAR. Het wordt niet alleen voor de ‘echte’ refs en de spelers een serieuze aanpassing, maar ook voor de kijkers. Schrik niet als u volgende zaken tijdens het WK ziet.

Een videoref in een sportshort

De FIFA leidde dertien videorefs op en we krijgen hen ongetwijfeld weleens te zien. Niet live vanuit het busje – dat is er niet – maar vanuit het zenuw­centrum in Moskou, waar elke VAR ­beschikt over drie assistenten en vier operatoren. Opvallend: ook daar dragen ze hun arbiterplunje. “Als je er als een bediende gaat zitten met pak en das, zweet je je kapot”, zegt de Italiaan ­Pierluigi Collina, scheidsrechtersbaas van de FIFA. “Bovendien moeten ze zich betrokken voelen bij de wedstrijd en hun taak. Ze moeten zich op en top scheidsrechter voelen. Die wedstrijdkledij is voor hen dan ook een mentale steun.”

Een lijnrechter die niet vlagt

Ook al bent u zeker dat een speler buitenspel stond, er is mogelijk een reden waarom de lijnrechter niet heeft gevlagd. “Dat betekent niet dat hij blind is”, zegt Collina. “Ze kregen de instructie om, als het nipt is, de vlag naar beneden te houden. Als het dan toch offside is, kunnen we een goal nog annuleren via de VAR.” In elk stadion hangen twee buitenspelcamera’s, er is telkens één assistent-VAR die enkel op offside focust én er is een nieuw hoogtechnologisch 3D-systeem om de buitenspellijn minutieus te trekken. De FIFA voorziet de commentatoren en kijkers ook van herhalingen om de beslissing te duiden.

Een bordje met tien minuten extra tijd

Dat het soms een tijdje kan duren vooraleer ref en videoref samen tot een beslissing komen, weten we al. De ­FIFA vindt dat geen probleem. “We zullen alle tijd nemen om bijvoorbeeld te zien of het daadwerkelijk een rode kaart is”, zegt Massimo Busacca, de collega van ­Collina. “Als het nodig is, mag de ­videoref zelfs tien minuten naar een ­situatie ­kijken.” Hij wil ook dat elke ­seconde die verloren gaat, achteraf weer wordt ­bijgeteld. De toegevoegde tijd kan bijgevolg in sommige matchen dus serieus oplopen. Een extra spannend element: hoeveel minuten staan er op het bordje van de vierde man?

Een medische rode kaart

Voor het eerst werkt de FIFA ook met een videoarts. Eén teamarts per land – bij België is dat Kris Van Crombrugge – neemt net als de videoref plaats ­achter het scherm. Als een speler dan geblesseerd uitvalt, kan iemand hem op het veld verzorgen en kan de ­videoarts de (vertraagde) beelden ­herbekijken en via de oortjes advies geven. Als hij binnen de drie minuten vaststelt dat een speler mogelijk ­hersenschade heeft opgelopen, kan hij hem een zogenoemde ‘medische rode kaart’ geven. De speler moet het veld dan verlaten. Als zijn team nog wissels heeft, mag hij uiteraard vervangen worden.