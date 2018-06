CLUBNIEUWS. Anderlecht in Athene voor verdediger, Belgische jeugdinternational naar Standard

Volgens Griekse bronnen is er een delegatie van Anderlecht naar Athene gereisd om de transfer van die zo gegeerde verdediger af te ronden. Het blijft overigens namen regenen bij Paars-Wit. Ex-jeugdspeler Samuel Bastien (21) staat echter op het punt het Italiaanse Chievo Verona in te ruilen voor... Standard. Lukebakio charmeert dan weer Club Brugge maar die zulen moeten aandringen als ze de Congolese Belg een jaartje willen lenen. Uw clubnieuws van de dag.

Anderlecht in Athene voor Vranjes

Volgens Griekse bronnen is er een delegatie van Anderlecht naar Athene gereisd om de transfer van Ognjen Vranjes (28) af te ronden. Het bod op de Bosnische verdediger werd verhoogd tot 2,8 miljoen euro. Vranjes’ makelaar Miro Jaganjac blijft beweren dat de Bosniër bij AEK blijft, maar op Instagram counterde de speler dat zelf door te stellen dat hij al maanden geen contact meer heeft met die makelaar.

Het blijft overigens namen regenen op Anderlecht. Volgens de Franse krant L’Equipe is paars-wit ook geïnteresseerd in Thierry Ambrose, een 21-jarige spits van Manchester City die vorig jaar werd uitgeleend aan het Nederlandse NAC Breda. Daar was hij goed voor tien goals en vijf assists in dertig wedstrijden. Ambrose heeft bij City nog een contract tot 2020, maar mag er weg. Hij staat ook op de shortlist van Bordeaux en lijkt ons niet het A-plan van RSCA.(jug)

Bastien voor 3 miljoen naar Standard

Samuel Bastien (21) staat op het punt het Italiaanse Chievo Verona in te ruilen voor Standard. De clubs gaan zo goed als akkoord over een transfersom van zo’n drie miljoen euro. Enkel de medische keuring van de Belgische jeugdinternational is nog niet afgerond. In principe tekent Bastien voor drie seizoenen plus optie.

De middenvelder speelde in het verleden drie seizoenen bij de jeugd van Standard. Daarna maakte hij de overstap naar Anderlecht. Via de Serie B-club Avellino kwam hij twee jaar geleden bij Chievo terecht. De Rouches hebben overigens de optie niet gelicht om het aflopende contract van Georgios Koutroubis (27) met een seizoen te verlengen. De Griekse verdediger, die in januari overkwam van Panathinaikos, is dus transfervrij. Standard blijft Koutroubis wel volgen.(bfa, bla)

Lukebakio charmeert Club Brugge

Dodi Lukebakio (20) werd vorige zomer door Anderlecht aan Charleroi verhuurd, maar een half jaar later al kocht Watford hem weg voor 5 miljoen. Lukebakio werd meteen smoorverliefd op de Premier League, hoewel hij slechts vijftien minuten mocht meedoen. Club Brugge zal moeten aandringen als het de Congolese Belg straks een jaartje wil lenen. Al sinds januari wordt de flankaanvaller geregeld gekoppeld aan Club.

“Club Brugge is een mooie club, die Champions League speelt. Maar een eventuele uitleenbeurt: dat zijn zaken voor mijn managers”, aldus Lukebakio. “Ikzelf heb zin om te herbeginnen bij Watford. Ik leef mijn droom.” (jug)

LEES MEER: Amper 15 minuten gespeeld, maar Dodi Lukebakio (20) werd volwassen bij Watford: “Ik moet leren afwerken zoals Thierry Henry”

Oostende haalt verdediger van 1,95 meter, wat met Faes en Vancamp?

KV Oostende heeft zijn tweede transfer beet. Gisteren tekende de rechtsvoetige verdediger Goran Milovic (29, foto) voor twee jaar met optie. De Kroaat van 1,95 meter komt over van het Chinese Chongqing Lifan, dat hem sinds januari uitleende aan Osijek in zijn thuisland. Daar scoorde hij twee keer in twaalf matchen.

Milovic speelde vroeger nog met Antonio Milic bij Hajduk Split en versierde in zijn carrière één cap voor Kroatië in 2012. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo’n 700.000 euro.“Milovic is een leider en met zijn lengte is hij ook kopbalsterk”, aldus technisch directeur Hugo Broos. “Zo’n type hadden we nodig.”

Vandaag rondt KVO dan weer de komst af van de Belgische middenvelder François Marquet van Waasland-Beveren. De kustclub hengelt ook nog naar Coosemans (Mechelen), de Kameroense keeper Ondoa, Vanlerberghe (Club Brugge), Vanheusden (Standard/Inter) en Leya Iseka (Anderlecht), maar vermoedelijk zijn die niet allemaal haalbaar. Anderlecht is wel nog bereid verdediger Wout Faes en spits Jorn Vancamp aan KVO uit te lenen. Zij werden vorig seizoen verhuurd aan Excelsior Rotterdam en Roda JC.(jug)

*** Middenvelder Kevin Appin (20), vorig seizoen kapitein van Monaco B, werd net als linksback Yoann Etienne (21) en verdediger Pierre-Daniel Nguinda (21) medisch getest bij Cercle Brugge. Ook de Belgen Eliott Matazo (17) en Franco Antonucci (18) wil Monaco graag bij Cercle stallen. Doelman Paul Nardi blijft ook een jaar langer. Met Gianni Bruno wordt over een nieuw contract onderhandeld. (kv)

*** Alpaslan Öztürk genoot interesse van KV Kortrijk en Zulte Waregem, maar de middenvelder tekende tot 2021 bij het Turkse Göztepe.(jcs)