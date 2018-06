Rechter ontneemt veroordeelde terrorist nationaliteit

De Belgo-Serviër was opgepakt in juni 2016, toen hij op het punt stond een aanslag te plegen (themabeeld) Foto: BELGA

Voor het eerst heeft een rechter woensdag de Belgische nationaliteit van een veroordeelde terrorist afgenomen. Dat meldt de RTBF. De 21-jarige Enis S., met de dubbele Belgisch-Servische nationaliteit, kreeg tien jaar cel. Door de ernst van de feiten oordeelt de rechtbank dat hij niet langer Belg kan zijn.

De correctionele rechtbank in Charleroi past daarmee voor het eerst een nieuwe wet toe, die in 2015 werd gestemd in de strijd tegen het terrorisme.

“Het feit dat de veroordeelde aanslagen wilde plegen op Belgisch grondgebied, dat hij daarvoor reeds met de voorbereidingen was begonnen (...) wordt beschouwd als een brutale aanval op een fundamentele pijler van de Staat en een danige afwijzing van zijn waarden dat hij het Belgische burgerschap niet langer kan behouden”, klonk de motivering van de rechtbank.

De Belgo-Serviër was opgepakt in juni 2016, toen hij op het punt stond een aanslag te plegen. Met een medeplichtige probeerde hij een terroristische cel op te zetten. Hij kreeg zijn orders daarvoor rechtstreeks uit Syrië van een inmiddels in Irak veroordeelde Belgische jihadist.

“Opgegroeid in België”

Wanneer Enis S. zijn straf heeft uitgezeten, zal hij worden uitgewezen naar Servië. De rechter zag buiten zijn jonge leeftijd geen enkele verzachtende omstandigheid.

Zijn advocate, Aurélie di Trapani, vindt de straf erg zwaar. Volgens haar is hij ondertussen gederadicaliseerd. “Enis S. kwam op zijn vierde naar België. Hij is opgegroeid in België. Zijn ouders waren op de vlucht voor de oorlog. Hij zal worden teruggestuurd naar een land dat niet het zijne is.”

De veroordeelde kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis.