Hoe snel zie jij welke Rode Duivel op deze tekening staat?

Het is zover: vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Naar aanleiding van het toernooi maakt kunstenaar Sanil Chitrakar elke dag een tekening van een Rode Duivel. Deze keer op de tekentafel: een speler die vooral in de breedte zal moeten zorgen voor veel aanvallend vermogen binnen de selectie. Hoeveel seconden heb jij nodig om te achterhalen wie het is?