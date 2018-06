Chimpansee Judy (41) sterft in Antwerpse Zoo

Antwerpen - In de Antwerpse Zoo is woensdag chimpansee Judy gestorven. Het dier werd 41 jaar oud. De eerste tien jaar van haar leven woonde ze bij Lies uit Schilde. Zij kocht de chimpansee als speelkameraad voor haar zoon.

Toen Lies haar oudste zoon verloor in een auto-ongeval, zocht ze gezelschap voor haar andere zoon. In 1979 kon dat nog om een chimpansee in huis te halen. Het jonge aapje fungeerde echt als lid van de familie, maar toen Judy tien jaar werd, begon ze te puberen en was er geen houden meer aan. Lies bracht haar naar de Zoo van Antwerpen en liet daar noteren dat Judy daar moest blijven zodat zij het dier kon bezoeken als ze wou.

Dat die bezoeken altijd hartelijk verliepen, kon tv-kijkend Vlaanderen enkele maanden geleden zien in het programma Leve de Zoo.

De Antwerpse Zoo maakte het overlijden van Judy zelf bekend via Facebook. “Blijf schitteren, daarboven, Judy. We gaan je missen”, klinkt het triest. Ook de bezoekers zijn er het hart van in en plaatsen massaal herinneringen aan Judy online. Toch vinden ze troost in de wetenschap dat ze nog bijna een jaar kon genieten van het nieuwe buitenperk.