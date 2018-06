Telenet verhoogt toch tarieven “om investeringen in de toekomst te kunnen garanderen”

Minister Alexander De Croo wil dat er een vierde telecomoperator actief wordt op de Belgische markt, om zo de prijzen te doen dalen voor de Belg. Dat liet hij woensdag weten. Maar uitgerekend woensdag communiceerde een van die operatoren z’n prijzen te verhogen.

In een mededeling liet Telenet woensdag weten dat het zijn jaarlijkse prijsverhoging toch uitvoert. Meestal gebeurt dit in het begin van het jaar. Nu was die stijging er nog niet gekomen. De CEO van Telenet John Porter twijfelde, omwille van de stevige concurrentie en de opmars van Netflix. Uiteindelijk besliste Telenet de stijging tóch door te voeren, onder andere door de zwakke resultaten in het eerste kwartaal. Vanaf 23 juli zullen Telenet-klanten voor een aantal diensten meer moeten betalen. “We zien ons genoodzaakt de gestegen consumentenprijzen en een deel van de investeringskosten door te rekenen”, klinkt het in het persbericht.

Zo moeten vanaf 23 juli klanten van Wigo 100 elke maand 3 euro meer ophoesten. Whop en Whoppa worden 1,70 euro per maand duurder, de mobiele abonnementen King en Kong 1 euro per maand, en Play Sports maximaal 1,55 euro per maand. Apart aangeboden internetproducten zullen hoogstens 1 euro per maand extra kosten.

Er is geen prijsaanpassing voor onder meer Basic internet, de entertainmentpakketten Play en Play More en de Play Sports Dagpas.

Vierde operator

De plannen om de prijsstijging toch door te voeren, kwamen er niet plots. Maar de mededeling van Telenet komt er net op het moment dat Alexander De Croo (Open VLD), minister van Telecommunicatie, ervoor pleitte om een vierde telecomoperator op de Belgische markt toe te laten om op die manier voor meer concurrentie en lagere prijzen te zorgen.

Alexander De Croo Foto: Photo News

Niet alleen Telenet, maar ook operator Proximus had al negatief gereageerd op dat nieuws. Zowel Telenet als Proximus denken dat de komst van een vierde speler weinig effect zal hebben op de prijzen voor de consument. Bovendien vrezen ze dat middelen die zouden kunnen geïnvesteerd worden in supersnel mobiel internet via 5G op deze manier worden weggenomen doordat de mogelijk vier spelers elkaar te veel gaan bekampen. “Als De Croo zijn plan doorvoert, zullen wij onze investeringen moeten terugschroeven. Dat is absoluut zeker. En dat zal ten koste gaan van de kwaliteit van onze diensten”, zegt Telenet-CEO Porter in Het Laatste Nieuws. Hij voegt er nog aan toe dat bijna nergens ter wereld een vierde grote speler economisch leefbaar is, “zelfs niet in de VS, een land met 330 miljoen klanten.”