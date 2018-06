Politie vindt uiterst dodelijk gif in appartement van Tunesiër: “Hij bereidde mogelijk aanslag voor”

De Duitse politie heeft in Keulen een man kunnen oppakken die ervan verdacht wordt een terreuraanslag voor te bereiden.

Het gaat om een 29-jarige man van Tunesische afkomst. In zijn appartement werden grote hoeveelheden giftige stoffen gevonden. Het gaat onder andere om ricine. Een paar milligram van die stof kan al dodelijk zijn.

Ook de vrouw van de Tunesiër werd opgepakt, maar zij werd later weer vrijgelaten. Volgens verschillende Duitse media is de Tunesiër in november 2016 naar Duitsland verhuisd.

De speurders kwamen de man op het spoor na een buitenlandse tip. “Het was zeer belangrijk om een mogelijk gevaar af te wenden”, heeft de Duitse politie laten weten.

In de loop van donderdag geeft het Duitse gerecht meer informatie tijdens een persconferentie.

Dodelijk

Ricine is een gevaarlijk gif. Het is een natuurlijke gifstof die afkomstig is van de bonen van de Ricinus Communis. Het kan zowel ingeademd als ingespoten of ingeslikt worden. Het maken van ricine is relatief eenvoudig en goedkoop. Als het in z’n meest zuivere toestand wordt gebruikt, is het zelfs in kleine hoeveelheden dodelijk. Eén gram ricine kan 36.000 mensen doden.

Wie het middel inademt, krijgt na een paar uur griepachtige verschijnselen, daarna ontstaan problemen met de longen, met wellicht uiteindelijk een hartstilstand. Wanneer ricine wordt ingeslikt, moet het slachtoffer braken, krijgt die buikkrampen en ernstige diarree. Het slachtoffer kan dan binnen de drie dagen sterven. Er bestaat geen tegengif voor ricine.