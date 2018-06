Nog meer dan Lada het lachertje van de natie: gastland vreest afgang op WK

Vergeet de Lada-moppen, het lachertje van Rusland is de ­nationale ploeg. Voormalig international Andrei Kanchelskis noemt het allegaartje waarmee het WK-gastland de eer hoog wil houden het slechtste Russische team dat hij ooit zag. Misschien zit er straks toch nog een vermelding in de geschiedenisboeken in als slechtste gastland ooit op een WK.

In Rusland is de hoop over de nationale ploeg omgeslagen in cynisme. Vorig jaar stond president Vladimir Poetin voor paal tijdens een vragenronde met kinderen op de staats-tv toen hem gevraagd werd wat ...