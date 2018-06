Tunnelbedrijf Elon Musk krijgt miljardenklus in Chicago

Het nieuwe tunnelboorbedrijf van miljardair en Tesla-topman Elon Musk komt nu echt van de grond. The Boring Company heeft een voorlopige gunning voor een miljardenklus op zak voor de aanleg van een hogesnelheidstunnelverbinding naar O’Hare International Airport in Chicago. Dat meldde persbureau Bloomberg en het tunnelboorbedrijf bevestigde het nieuws.

The Boring Company begon pas achttien maanden geleden, nadat Musk zich had beklaagd over het verkeer in Los Angeles en op Twitter opperde dat hij een tunnelboorbedrijf zou beginnen om onder de files door te kunnen graven. Zoals met wel meer ideeën van Musk bleek het geen grap en ging hij aan de slag met innovatieve technieken om de voor hem nieuwe branche op zijn kop te zetten.

Eén korte testtunnel bij de parkeerplaats van ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat ook door Musk is opgericht en wordt gerund, en een goed verhaal waren genoeg om de klus in Chicago binnen te halen. Daarmee troefde hij gerenommeerde partijen af, zoals ingenieursbureau MacDonald dat een terminal bouwde bij luchthaven Heathrow in Londen. Hoe de verbinding naar de luchthaven eruit gaat zien, is nog niet bekend.

De officiële bekendmaking van de opdracht vindt waarschijnlijk op donderdag plaats. “We zijn heel opgewonden om met de burgemeester en de stad samen te werken om dit nieuwe hogesnelheidstransportsysteem in Chicago te introduceren”, zo bevestigde The Boring Company in een tweet het nieuws.