Sociaal werkster neemt kind weg bij zijn mama omdat zij geen ijsje wou halen voor hem

Een sociaal werkster heeft felle kritiek gekregen van een rechter in Londen. De vrouw had eerder een kind weggenomen bij zijn moeder omdat ze geweigerd had om een ijsje te halen voor hem. “Complete onzin”, klonk het.

De sociaal werkster had geoordeeld dat de vrouw niet voldeed aan de “emotionele noden” van haar zoon. Ze haalde daarbij twee ‘incidenten’ aan: één keer had de moeder geweigerd een ijsje te halen voor haar kind, en een andere keer liet ze hem niet toe zijn haar te laten knippen zoals hij zelf wou.

Een rechter had toen het verslag van de sociale diensten blindelings gevolgd. Hij oordeelde dat de jongen, nu acht jaar oud, uit de zorg van zijn moeder moest worden gehaald en bij pleegouders moest gaan wonen.

De moeder mocht de jongen wel blijven zien zodat haar opvoedingsvaardigheden konden worden beoordeeld. Het was zij zelf die later in beroep ging tegen de beslissing.

“Compleet belachelijk”

Rechter Justice Mostyn van de rechtbank in Londen heeft nu de zaak geanalyseerd en geoordeeld dat de kritiek van de sociaal werkster “absoluut niet aannemelijk” en zelfs “compleet belachelijk” was.

Volgens hem had de sociaal werkster de zaak geschetst in een meer dan veertig pagina’s tellende getuigenverklaring die “vooral bestond uit veel nietszeggende woorden”. “Er worden heel weinig concrete voorbeelden aangehaald waarom zij een slechte moeder zou zijn”, klonk het.

Waar schoot ze tekort? Waar heeft ze gefaald? Vragen die de sociaal werkster amper kon beantwoorden. “Zij zei gewoon dat de moeder niet genoeg tijd met haar zoon doorbracht en hem een keer geweigerd had om ijs te halen. Dat slaat natuurlijk op niets.”

De rechter oordeelde in het voordeel van de moeder en besliste dat de jongen mocht terugkeren naar haar, mits controle van sociale diensten.