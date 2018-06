Waterfactuur van 1.415 euro voor alleenstaande vrouw: “Maak einde aan die shockfacturen”

Er is ophef rond de zogenaamde ‘shockfacturen’, zo meldt Het Belang van Limburg. Daarmee worden de facturen van 1.000 euro of meer bedoeld die drinkwatermaatschappijen opsturen naar klanten die hun meterstand niet of te laat doorgeven. Vorig jaar moest een alleenstaande vrouw uit Hasselt nog meer dan 1.415 euro betalen, aldus de krant. SP.A vraagt aan bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) om een einde te maken aan het fenomeen.

Als abonnee krijg je elk jaar een oproep in de bus waarin je gevraagd wordt om de watermeterstand door te geven. Doe je dat niet, dan krijg je een herinneringsbrief. Als je ook daar niet op ingaat, stuurt het waterbedrijf je een “raming-factuur” op. En die kan fors oplopen. “Tot 1.000 euro en meer voor een alleenstaande”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (SP.A) in Het Belang van Limburg.

Rob Beenders (SP.A). Foto: BELGA

“Dat is toch niet normaal. Zeker niet omdat het voornamelijk gaat om mensen die door ziekte of een verblijf in het ziekenhuis de meterstand zijn vergeten door te geven. En dus niet te kwader trouw hebben gehandeld.”

De Watergroep, de grootste drinkwaterleverancier van Vlaanderen, stuurt elk jaar ongeveer 50.000 raming-facturen. “Maar een verhoogde raming gebeurt pas als de klant herhaaldelijk niet ingaat op onze vraag om de meterstand door te geven”, reageert woordvoerder Kathleen De Schepper.