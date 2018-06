De kapitein die een laptop komt lenen en kabeljauw met tomatensaus: Onze Man vloog met de Duivels naar Rusland

Ik geef het toe: nooit eerder maakte ik zoveel selfies in of rond een vliegtuig. Eentje vlak voor het instappen met het vliegtuig op de achtergrond, eentje op mijn plaats met de afbeelding van Michy Batshuayi die mijn stoel sierde en eentje met de collega’s om het unieke moment – mijn allereerste grote toernooi als voetbalreporter – vast te leggen. En te delen op Instagram, natuurlijk. Zo zijn we ook wel. Dat ons eigenlijk werd verboden om foto’s of filmpjes te maken op het vliegtuig werd door iedereen massaal met de voeten getreden toen de spelers zelf hun volgers op de sociale media bestookten met beelden uit het vliegtuig.