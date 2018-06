Directrice kleuterschool krijgt kopstoot van moeder na opmerkingen over het gedrag van haar dochtertje

De directrice van de kleuterschool in Sainte-Foy-lès-Lyon is nu werkonbekwaam. Foto: ss

Een directrice van een Franse kleuterschool heeft vrijdag een kopstoot gekregen van een moeder na een gesprek over het gedrag van haar dochtertje. De vrouw liep een gebroken neus op en is daardoor minstens drie weken werkonbekwaam.

De directrice van de kleuterschool in de gemeente Sainte-Foy-lès-Lyon, in het Franse departement Métropole de Lyon, had de moeder vorige vrijdag na schooltijd uitgenodigd in haar kantoor om even te praten over het gedrag van haar dochtertje.

De 35-jarige moeder was echter helemaal niet opgezet met de opmerkingen, waardoor ze zich meteen agressief opstelde. Toen de directrice haar vroeg om haar kantoor te verlaten, gaf de moeder haar een stevige kopstoot.

De directrice houdt er een gebroken neus aan over, waardoor ze zeker drie weken niet kan werken. De moeder is intussen gearresteerd, en gaf de feiten toe. Zij zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.