Rolls-Royce schrapt 4.600 banen

Bij het Britse industrieconcern Rolls-Royce moeten nog eens 4.600 jobs verdwijnen. Dat heeft het concern, dat onder meer vliegtuigmotoren produceert, donderdag bekendgemaakt.

Het concern trekt 500 miljoen pond (bijna 570 miljoen euro) uit voor de herstructurering. Die moet tegen eind 2020 een jaarlijkse besparing van 400 miljoen pond opleveren. De meeste banen zouden verdwijnen in het Verenigd Koninkrijk. Een derde zou nog dit jaar geschrapt worden.

De producent van onder meer vliegtuigmotoren is al een tijdje bezig om zijn gehele organisatie te versimpelen, in een poging de weg naar boven terug te vinden. In 2016 leed Rolls-Royce nog een recordverlies van meer dan 5 miljard euro.

Het concern moet onder meer opboksen tegen een afnemende vraag naar scheepsmotoren en een teruggelopen omzet op het gebied van onderhoudswerk voor zakenvliegtuigen.

Bij Rolls-Royce werken nu nog ongeveer 50.000 mensen, van wie 26.000 in het Verenigd Koninkrijk. Sinds het aantreden van topman Warren East in 2015 werd al flink gesneden in het personeelsbestand. Inclusief deze nieuwe ingreep zijn er onder zijn bewind al zo’n 10.000 arbeidsplaatsen verdwenen.