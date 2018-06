Belgische agenten gaan na of er wordt valsgespeeld tijdens WK

De Belgische federale politie kijkt voor het eerst nauwgezet mee naar het WK voetbal. Niet als fans, wel om toe te zien op verdachte spelfases die kunnen wijzen op wedstrijdmanipulatie. Samen met zeven andere Europese politieteams bekijken ze alle wedstrijden: ze analyseren de beelden en volgen tips op van onder meer voetbaljournalisten en -analisten die kunnen wijzen op mogelijke fraude.

Supporteren komt pas op de tweede plaats voor de politieagenten die voor het Nationaal Platform Sportfraude alle wedstrijden zullen volgen van de poule van de Rode Duivels. De speurders zullen nauwgezet elke actie bekijken, en vooral de vreemde spelfases verder analyseren. Ze volgen ook tips op die ze via allerlei kanalen binnenkrijgen.

België slaat daarvoor de handen ineen met zeven andere Europese landen, die in de eerste ronde van het WK elk een poule voor hun rekening nemen. Al die politieteams samen bekijken alle wedstrijden van de poules en koppelen terug naar elkaar. Zo proberen ze in kaart te brengen of en waar wedstrijden gemanipuleerd worden. De Belgische speurders bekijken in eerste instantie alle westrijden in de poulefase van de Belgen. Later wordt beslist welke landen de volgende wedstrijden zullen volgen.

Gokchinees

Het initiatief vloeit voort uit het meldpunt Voetbalfraude, waar al langer verdachte gedragingen konden worden gesignaleerd. Maar het is voor het eerst dat speurders proactief alle matchen zullen bekijken. Elke verdachte of ongewone situatie wordt opgetekend en vervolgens afgetoetst bij de andere observatieteams en instanties, zoals de nationale voetbalbonden, de FIFA. Zelfs eventueel betrokken voetbalclubs zullen ondervraagd worden, bijvoorbeeld wanneer een speler bewust aan westrijdmanipulatie doet in het kader van een mogelijke, lucratieve transfer.

Als uit onderzoek blijkt dat er effectief vals gespeeld werd, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de sporters in kwestie. “Ze kunnen uit de ploeg gezet worden of door sponsors de deur gewezen worden”, zegt Guy Goudesone, nationaal coördinator van de Cel Sportfraude. “Als er sprake is van een strafrechtelijke inbreuk – bijvoorbeeld afpersing of actieve omkoping – kan dat ook leiden tot een verder gerechtelijk onderzoek.

Niet alleen gokmaffia

Het meldpunt Voetbalfraude werd destijds opgericht in de nasleep van de zaak rond gokchinees Zheyun Ye, die spelers en trainers in het Belgische voetbal omkocht om gokwinsten te beïnvloeden. “Maar uit een recente studie van UGent blijkt dat dit slechts 10 procent is van alle matchfixing”, zegt Goudesone. “Spelers kunnen op persoonlijke basis bedreigd of afgeperst worden om een resultaat af te dwingen. Ze kunnen ook gelokt worden met de belofte van een aantrekkelijke transfer of het vooruitzicht van een persoonlijke sponsoring. En niet alleen de gokmaffia kan sportlui aanspreken. Ook sportmakelaars, organisatoren van wedstrijden, trainers,verzorgers, refs, ja zelfs vrienden en familie kunnen op een min of meer dwingende manier invloed uitoefenen op de resultaten van sporters.”