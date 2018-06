VOORUITBLIK. Onze redactie heeft gesproken: Neymar wordt de ster van het WK, Brazilië wordt wereldkampioen

Eindelijk is het zover: het WK voetbal begint. Op de eerste partij van de Rode Duivels is het nog enkele dagen wachten, maar om 17u trappen gastland Rusland en Saudi-Arabië het belangrijkste voetbaltoernooi van de wereld op gang. Wie steekt op 15 juli de felbegeerde wereldbeker in de lucht? Wie zal er schitteren en zijn land naar succes leiden? En vooral: hoe ver schoppen de Rode Duivels het? Onze Ruslandredactie geeft alvast zijn oordeel.

- Ludo Vandewalle (chef voetbal) -

1. Wat verwacht je van de Rode Duivels?

De vraag van één miljoen. Kwalitatief is deze groep goed genoeg om de halve finale te halen. Daarvoor zullen ze echter wel eens voor één keer tegen een topland moeten winnen. Kunnen ze dat? Dat moeten ze nog altijd bewijzen. Een thuiswedstrijd tegen Costa Rica is te verwaarlozen als bewijsmateriaal. Ik vind dat ze de halve finale moeten halen maar vrees dat ze er in de kwartfinale uitgaan tegen Brazilië of Duitsland.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Deze ploeg is perfect uitgebalanceerd. Een ijzersterk middenveld met atypische Braziliaans voetballers. Ik wil zeggen: Paulinho, Fernandinho en Casemiro spelen 100 procent in dienst van de ploeg en lopen alle gaten dicht die de vedetten laten. In 1994 werd Brazilië wereldkampioen met dezelfde types, met name Mauro Silva, Dunga en Mazinho. Romario en Bebeto mochten voorin doen wat ze wilden en ze maakten het verschil. In 2002 precies hetzelfde. Ronaldo, Ronaldinho en Rivaldo konden schitteren terwijl Gilberto Silva en Kleberson het vuile werk in het middenveld opknapten. Weer werd Brazilië wereldkampioen. Nu mogen Neymar, Coutinho en Gabriel Jesus of Firmino doen wat ze willen. Bovendien heeft Brazilië ijzersterke flanken met Marcelo en Danilo. Dat hadden ze vier jaar geleden niet eens.

3. Welke speler wordt de ster?

Neymar jr. Goed uitgerust na zijn blessure en op de top van zijn kunnen. Hij is in staat Brazilië wereldkampioen te maken.

4. Zal alles vlot verlopen in Rusland?

President Vladimir Poetin heeft het in elk geval geëist. En de Russen weten: als die eis niet wordt gevolgd kan het in een strafkamp in Siberië eindigen.

- Maarten Delvaux -

1. Wat verwacht je van de Rode Duivels?

Na vertrouwen getankt te hebben tegen Costa Rica verwacht ik dat de Duivels furieus van start gaan tegen Panama (klinkende zege), zich al kwalificeren tegen Tunesië (moeizame overwinning) en groepswinnaar worden tegen Engeland (gelijkspel of zege). Met spectaculair en aanvallend voetbal. Vanaf de knock-outfase kan het alle kanten op. Stel dat de Duivels Colombia treffen in de achtste finales, kan het zomaar meteen voorbij zijn. Maar laten we er als positivo van uitgaan dat de ervaring/ontgoocheling van de voorbije twee toernooien ervoor zal zorgen dat de Belgen niet meer in dezelfde val trappen en het eindelijk het etiket van “Gouden Generatie” omzetten naar de realiteit.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Tot dinsdagavond zou mijn antwoord Spanje geweest zijn. Maar na het verrassende ontslag van bondscoach Lopetegui zal ik mijn pronostiek moeten herzien. Brazilië zou het meest logische alternatief zijn, maar dat zegt iedereen al. Dus laat ons eens gek doen en kiezen voor België. Meer een keuze van het hart dan van het verstand, maar in de eindeloze rij van rationale analyses mag er af en toe ook plaats zijn voor emotie.

3. Welke speler wordt de ster?

Naast Eden Hazard – wat is die kerel in vorm – verwacht ik ook veel van Senegal. Ze hebben alles in huis om minstens even goed te doen dan de sprankelende generatie van Fadiga en co op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Liverpool-spits Sadio Mané moet op dit WK de absolute exponent worden van de talentvolle lichting.

4. Zal alles vlot verlopen in Rusland?

Poetin kan zich geen gezichtsverlies permitteren op dit mondiaal prestigeproject en dus zal alles vlekkeloos verlopen de komende weken. Ik heb absoluut geen schrik voor hooliganisme op dit WK. De Russische hooliganleiders weten dat hen minstens een strafkamp in Siberië wacht als ze iets mispeuteren en zullen zich dus koest houden.

- Koen Van Uytvange -

1. Wat verwacht je van de Rode Duivels?

Dat ze vlot de groepsfase zullen doorkomen. Erna hangt alles af van de fitheid van de sleutelspelers, en daar reken ik Vermaelen en Kompany ook bij. Met hen kan alles, zonder hen wordt een land met meer traditie moeilijk te kloppen.

2. Wie wordt wereldkampioen

Brazilië. Zoals Maradona in 1986 zal Neymar zijn stempel drukken.

3. Welke speler wordt de ster?

De verwachte ster? Neymar. De revelatie? Hirving Lozano, wonderboy van PSV en Mexico.

4. Zal alles vlot verlopen in Rusland?

Het verkeer rond Moskou niet, maar verder kan Vladimir Poetin zich geen imagoschade veroorloven tegenover het Westen. Hoeveel relschoppers zitten er nu al niet opgesloten?

- Gert Gysen -

1. Wat verwacht je van de Rode Duivels?

De knappe prestatie tegen Costa Rica doet misschien dromen, maar het blijft gewoon Costa Rica. Als we realistisch zijn, denk ik dat de kwartfinale het eindstation wordt voor de Rode Duivels. De kans is groot dat er in die fase een duel tegen Brazilië of Duitsland op het programma staat en om die te kloppen, denk ik dat de Rode Duivels een maatje te klein zijn.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Met superster Neymar. Maar Brazilië is vandaag ook gewoon een kwalitatief sterk blok geworden. Een middenveld met Fernandinho, Casemiro en Paulinho, Coutinho en Firmino in steun van Neymar, Marcelo en Thiago Silva als leiders van de defensie en eindelijk ook een goede keeper. Twee zelfs, met Alison Becker van AS Roma en Ederson van Manchester City. Bij de andere favorieten lijkt er altijd wel een ‘maar’ te zijn. Duitsland lijkt over zijn top, Spanje zit plots zonder bondscoach, Frankrijk heeft de minst ervaren ploeg van de favorieten en Argentinië is te afhankelijk van Messi.

3. Welke speler wordt de ster?

Neymar ligt voor de hand, maar wij raden u toch aan om Antoine Griezmann in de gaten te houden. Vier jaar geleden – toen nog bij Real Sociedad – tipte ik hem al als revelatie en werd daar toen mee uitgelachten. Nu is hij op z’n 27ste op de ideale leeftijd gekomen om te schitteren. Alleen moet hij ervoor zorgen dat de geruchten over zijn toekomst hem niet afleiden tijdens dit tornooi.

4. Zal alles vlot verlopen in Rusland?

De strenge Russische ordetroepen zullen ervoor zorgen dat de hooligans het kalm houden. De FIFA zal er voor zorgen dat er geen enkele Rus in een dopinglab komt. Het grootste probleem dat voor onrust kan zorgen bij de Russen, ligt op het veld. Kan de zeer matige ploeg ervoor zorgen dat Poetin trots kan zijn? Gelukkig voor het thuisland staan ze als bij toeval in de zwakste groep en is Rusland toevallig de ploeg die in de hele groepsfase het minste kilometers moet reizen.

- Bart Lagae -

1. Wat verwacht je van de Rode Duivels?

België schakelt Duitsland uit in de kwartfinale en verliest van Uruguay in de halve finale.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Spanje. Ze hebben niet eens een spits nodig om wereldkampioen te worden. En ook geen trainer.

3. Welke speler wordt de ster?

Luis Suarez. Laat altijd zijn tanden zien op het WK. Hij wordt nu gevoerd door Edinson Cavani.

4. Zal alles vlot verlopen in Rusland?

Ja. Rusland kan alleen maar positief verrassen op dit WK en dat enthousiasme kan overslaan in het land.