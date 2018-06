Dansen, duiken en stages verhogen kansen op vaste job

BLM, een organisatie met jarenlange ervaring in het begeleiden van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt, heeft twee vernieuwende projecten opgestart die erg succesvol zijn. Onder meer door te sporten en stage te lopen in bedrijven krijgen kandidaten unieke impulsen waarmee ze de poort naar een job kunnen openbeuken.

BLM opereert vanuit het hoofdkantoor in Genk, maar is actief in heel Limburg en Oost-Brabant. Met competentieversterkende programma's slagen zij er al jaren in om mensen nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Regelmatig worden er nieuwe methodieken uitgewerkt. “Ons team van jobcoaches in onze begeleidingsdienst zal in de tweede helft van dit jaar met de helft uitbreiden", zegt Koen Borgers, directeur van BLM.

"Dat komt omdat we extra gaan inzetten op twee projecten waarmee we enkele maanden geleden gestart zijn. De nieuwe jobcoaches zullen de individuele begeleiding en de groepsactiviteiten met de kandidaten verzorgen. Een bijkomende netwerkmanager wordt het aanspreekpunt voor de werkgevers en zal zo zijn steentje bijdragen aan het vinden van de juiste match tussen vraag en aanbod."

Duiken

Meer concreet zullen er de komende twee jaar 426 kandidaten begeleid worden in het WIJ3-project en nog eens 189 kandidaten in het TWE-project. Koen Borgers legt uit: "Uniek aan het WIJ3-project is dat we de jongeren de kans geven om hun soft skills (zoals samenwerken, op tijd komen en grenzen verleggen) te versterken aan de hand van sport. De sporten die wij aanbieden zijn duiken, dans, volleybal en geocache. Ze worden aangeleerd door onze jobcoaches, die gediplomeerde trainers zijn. Er wordt elke week spelenderwijs gewerkt aan bepaalde soft skills. Op die manier krijgen de kandidaten opnieuw structuur in hun dag en wordt hun levensstijl gezonder."

