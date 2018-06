Russische politica waarschuwt landgenotes: “Vermijd tijdens het WK seks met niet-blanke voetbalfans”

Naar aanleiding van het Wereldkampioenschap voetbal dat vandaag in Rusland start, doet een Russische politica een opmerkelijke oproep naar haar landgenotes: heb geen seks met ‘mannen van een ander ras’ tijdens het WK.

Tamara Pletnyova, hoofd van het Familie-, Vrouwen- en Kinderen-comité in het parlement, zei tijdens een radio-interview dat Russische vrouwen moeten vermijden om seks te hebben met niet-blanke voetbalfans tijdens het WK, want dat zou ertoe kunnen leiden dat ze een alleenstaande moeder worden. “En zelfs als de vrouwen uiteindelijk trouwen met die buitenlanders of er echt een relatie mee starten, stranden die relaties toch vaak”, zegt Pletnyova. “De moeders blijven vaak alleen achter, soms mogen ze zelfs hun eigen kind niet meer zien.”

Bovendien kunnen de kinderen te maken krijgen met discriminatie in Rusland, waarschuwt Pleynyova, omdat ze niet helemaal blank zijn. Daarvoor verwijst ze naar de jaren ‘80. Daar zijn heel wat zogenaamde ‘kinderen van de Olympics’ verwekt. Na de Olympische Spelen in Moskou in 1980, toen anticonceptiemiddelen nog niet makkelijk verkrijgbaar waren in het land, werden heel wat kinderen met een niet-blanke huidskleur geboren die nadien te maken kregen met discriminatie. “Die gemixte rassen lijden sinds het Sovjet-tijdperk. Ik ben geen nationalist, maar ik weet dat die kinderen afzien. Het is beter dat ze geboren worden uit ouders van hetzelfde ras. We zouden moeten bevallen van onze eigen kinderen ”