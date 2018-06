‘Dode’ man duikt een jaar na crematie plots weer levend op

Een vrouw uit Japan heeft vorige maand de schrik van haar leven gehad. Ongeveer een jaar na de crematie van haar man stond hij plots weer in levenden lijve voor haar. De lokale autoriteiten hebben nu toegegeven dat ze wel degelijk een fout hebben gemaakt.

De vrouw had haar echtgenoot als vermist opgegeven toen de politie in juni vorig jaar een lichaam aantrof in een rivier ten oosten van Tokio. Speurders gingen er meteen vanuit dat het om hem ging.

Omdat de zaak behandeld werd als een accidentele verdrinking, en dus geen misdaad, ging het lichaam zonder verdere tests naar de familie. Een echte identificatie vond zelfs nooit plaats.

Toen ook zijn vrouw en twee andere familieleden het lichaam meenden te herkennen, lieten ze een crematie plaatsvinden. Ze gaven hun verdriet een plaatsje. Ze gingen verder met hun leven.

Plots opgedoken

Het was dan ook een enorme schok toen de ‘dode’ echtgenoot vorige maand plots weer opdook, in levenden lijve. De vrouw informeerde meteen bij de politie om uitleg te vragen.

De speurders hebben inmiddels toegegeven dat ze inderdaad een blunder hebben begaan. Ze hadden de stoffelijke resten van een andere man, die op ongeveer hetzelfde moment vermist was, overhandigd aan de familie. Hij had ongeveer dezelfde lengte en leeftijd als de verdwenen echtgenoot.

Het lichaam is intussen al gecremeerd, maar zal toch nog aan de juiste familie gegeven worden. De politie betreurt de fout en zegt maatregelen te zullen nemen om een herhaling te voorkomen.

Waar de vermiste man al die tijd heeft uitgehangen, is voorlopig nog onduidelijk.