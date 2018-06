Tommelein: “Nieuwe Europese doelstelling hernieuwbare energie is haalbaar als we er samen voor gaan”

Brussel - Het aandeel van hernieuwbare energie moet in de Europese Unie tegen 2030 toegenomen zijn tot 32 procent. Daarover hebben de onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees parlement en de Europese Commissie donderdagochtend een akkoord bereikt.

De doelstelling ligt 5 procentpunten hoger dan oorspronkelijk gepland.De verschillende betrokkenen moeten het compromis nog formeel goedkeuren.

Het aandeel hernieuwbare energie (uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa) in de EU bedraagt momenteel ongeveer 17 procent. De uitbouw moet helpen om de EU-klimaatdoelstellingen te halen. Tegen 2030 zou de uitstoot van CO2 40 procent onder het niveau van 1990 moeten liggen.

“Deal!”

“Deal!”, tweette eurocommissaris voor Klimaat Miguel Arias Canete donderdagochtend. “Hernieuwbare energie is goed voor Europa en vandaag is Europa ook goed in hernieuwbaren. Dit akkoord is een felbevochten zege voor onze inspanningen om het echte potentieel van de Europese transitie naar propere energie te benutten.”

Het Climate Action Network is ondanks de verhoging ontgoocheld. “Er is veel meer ambitie nodig” om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen, klinkt het. Volgens de milieuorganisatie worden de mogelijke rampzalige gevolgen van de klimaatopwarming niet voldoende ernstig genomen. Ook Greenpeace had op meer gehoopt.

Nog volgens het akkoord zal palmolie als biobrandstof vanaf 2023 worden uitgefaseerd. Voor huishoudens wordt het makkelijker zelf energie op te wekken.

“Haalbaar als alle landen er samen voor gaan”

Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is de nieuwe doelstelling “haalbaar als alle landen er samen voor gaan”. Dat zegt hij in een reactie aan Belga.

“Persoonlijk denk ik dat dit haalbaar is als alle landen er samen voor gaan”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. “Ik zal met een ambitieus plan naar de Vlaamse regering gaan over hoe en hoeveel Vlaanderen kan bijdragen om die doelstelling met Europa te halen”, klinkt het.

Donderdag kopte de krant De Standaard nog dat Vlaanderen de ambitieuzere doelstellingen rond hernieuwbare energie zou blokkeren. Iets wat Vlaams minister-president Geert Bourgeois meteen nuanceerde. “We zijn zeer ambitieus en we blokkeren niets”, aldus Bourgeois. De Vlaamse regeringsleider vindt wel dat de plannen “haalbaar, betaalbaar en realistisch” moeten zijn.